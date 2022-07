Städte in Angst vor Zinsen für Altschulden : „Jeder Prozentpunkt kostet durchschnittlich gut 200 Millionen Euro pro Jahr mehr“

Düsseldorf Steigende Zinsen belasten die Kommunen, der Städtetag NRW schlägt Alarm. „Wir können uns nicht leisten, mit den 21 Milliarden Euro Altschulden bis zum nächsten Jahr zu warten“, sagt der Vorsitzende Thomas Kufen. Er fordert noch in diesem Jahr eine Lösung vom Land. Warum es wenig Hoffnung gibt, dass daraus etwas wird.

Die Städte in NRW fürchten, dass ihre Belastungen durch Altschulden immer größer werden, wenn das Land nicht umgehend etwas dagegen unternimmt. Sie wollen, dass die Landesregierung nicht wie angedacht auf den Bund wartet, sondern noch in diesem Jahr in Eigenregie ein tragfähiges Konzept dazu vorlegt, wie sie den Kommunen helfen will – und dafür auch das Geld bereitstellt.