Sozialverband VdK fürchtet mehr seelische Erkrankungen : Richtig Angst vor dem Winter – die Energiekrise geht auf die Psyche

Düsseldorf Menschen fürchten, im Winter in einer kalten Wohnung zu sitzen, krank zu werden, sich durch die Inflation nicht mehr richtig versorgen zu können. Die Sorge hat Wurzeln geschlagen, und sie wächst. Der Sozialverband VdK hält durch den ständigen Krisen-Modus eine Welle von Angsterkrankungen für möglich.

Immer mehr Menschen fallen angesichts von Energiekrise, Inflation, Krieg in der Ukraine und nach wie vor Corona in ernste und umfassende Sorgen. Beim Sozialverband VdK in Nordrhein-Westfalen häuften sich entsprechende Anrufe und Fragen, sagte der Vorsitzende Horst Vöge am Dienstag: „Was ist jetzt? Müssen wir alle in eine Wärmehalle rein? Können wir unsere Wohnung nicht mehr heizen? Wie können wir uns das in der Zukunft vorstellen?“