Kommentar zur Bertelsmann-Studie zum Lehrermangel : Kultusministerkonferenz muss schneller arbeiten

Meinung Düsseldorf

Das Problem ist um 11.000 Köpfe größer als gedacht. So viele Lehrer braucht es 2025 bundesweit zusätzlich, um die künftigen Sechs- bis Zehnjährigen unterrichten zu können. Die Bertelsmann-Stiftung hat errechnet, wozu die Kultusministerkonferenz (KMK) offenbar noch nicht in der Lage war: eine exakte Zahl des zukünftigen Bedarfs an Lehrern. Dabei dürfte es doch eigentlich nicht schwierig sein, die Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamts auszuwerten. Schließlich dauert es von der Geburt eines Kindes bis zu seiner Einschulung meistens sechs Jahre.