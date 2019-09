Konsequenzen aus Lügde : Stamp will Kinderschutz in NRW verbessern – SPD gehen Maßnahmen nicht weit genug

Stamp will Kinderschutz in NRW verbessern – SPD gehen Maßnahmen nicht weit genug

Düsseldorf Nach den Urteilen im massenhaften Missbrauchsskandal in Lügde hat NRW-Familienminister Joachim Stamp angekündigt, den Schutz von Kinder im Land zu verbessern. Die SPD kritisiert: „Die Errichtung einer Arbeitsgruppe ist zu wenig.“

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat sich über die hohen Haftstrafen im Fall Lügde erleichtert gezeigt. Vor allem über die anschließende Sicherungsverwahrung sei er ebenfalls „sehr froh“, sagte Stamp am Donnerstag. Damit bestehe die berechtigte Hoffnung, dass den Kindern von diesen Tätern keine Gefahr mehr drohe. Dass einer der Mittäter in einem früheren Verfahren jedoch nur eine Bewährungsstrafe erhalten habe, halte er für „hoch problematisch“. „Mithilfe kann nicht als Kavaliersdelikt behandelt werden“, so Stamp weiter.

Stamp kündigte an, als Konsequenz aus dem Fall Lügde den Kinderschutz im Land zu verbessern. Am 18. Juli hatte er ein „Impulspapier zur Diskussion über Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ vorgelegt. „Die Arbeit ist aber noch nicht getan“, sagte Stamp im Familienausschuss des Landtages. In einem ersten Schritt soll eine Landesfachstelle als Anlaufstelle für Fachkräfte eingerichtet werden. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vor Ort zu unterstützen, einen Experten-Pool aufzubauen sowie Qualitätsstandards und flächendeckende Schutzkonzepte in der Kinder- und Jugendhilfe zu entwickeln.