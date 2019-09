1000 mal 1000 : Grüne fordern Erweiterung des Gründerstipendiums

Düsseldorf Das Interesse am Gründerstipendium der schwarz-gelben Landesregierung ist groß. Selbst die Opposition lobt das Förderprogramm, fordert aber eine Weiterentwicklung.

Das Interesse am von der Landesregierung eingeführten Gründerstipendium übertrifft die vorhandenen Kapazitäten deutlich. Das NRW-Wirtschaftsministerium ging nach der Einführung im vergangenen Jahr von 600 Stipendiaten in den ersten zwölf Monaten aus. Stattdessen lagen zum Stichtag 1. Juli zuletzt 1359 Bewerbungen vor von denen 983 Personen sogar eine Förderempfehlung erhielten.

Das Programm wird offenbar auch überproportional stark von Frauen genutzt. Beim Deutschen Start-up-Monitor, der zwar nicht repräsentativen, aber detailliertesten Gründerbefragung in Deutschland, lag der Frauenanteil bei den Start-up-Gründern in NRW zuletzt bei 10,8 Prozent. Beim Gründerstipendium ist er doppelt so hoch. „Der Anteil der Stipendiatinnen steigt kontinuierlich und liegt derzeit bei 21,6 Prozent“, heißt es in der Antwort auf die kleine Anfrage.