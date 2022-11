Frankreich In der Werkstatt von Meister Gepetto

Bellefosse heißt die nächste Station, ein einsamer Fleck in den Bergen mit kaum 150 Bewohnern – das Zuhause vom Gepetto des Bruchetals. Ein Holzpferd weist den Weg in die Werkstatt des Spielzeugmachers, aus der das Kreischen einer Säge auf die stille Straße dringt. In dem fensterlosen Raum lehnt Holz in allen Größen an der Wand, Sägemehl überzieht Maschinen und Werkzeug mit einem feinen Film. Auch an Yvan Zimmermann, der früher als Dozent an Straßburgs Uni lehrte, klebt der Staub wie eine zweite Haut, als er für uns die Tür zur Boutique des „Lutin des Bois“ aufschließt. Zwischen Brettspielen füllen Tierpuzzles, Autos, Kreisel in bunten Farben den Platz auf Regalen und Kommoden. Gefertigt aus regionalen Hölzern wie Buche oder Eiche. „Alles ist von Hand bearbeitet und mit dem Pinsel bemalt“, kommentiert Yvan sein Spielzeug, das jedes Kinderherz verzaubert.