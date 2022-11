Rothenburg ob der Tauber Der Weihnachtsmann ist ein Wiener

Felicitas Hoeptner, eine von weltweit 280 Beschäftigten und die gute Fee im Stammhaus des Käthe Wohlfahrt Unternehmen, klingelt mit dem Glöckchen. „Dorfführung“. Am Eingangsbereich mit allerlei festlichem Krimskrams noch eine Treppe hinabsteigen und…wow! Willkommen in der auf Hochglanz polierten Weihnachtswelt. In vier „Dorfvierteln“ glitzert und glimmert es auf 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche. „Look, wonderfully“ schwärmt Kate aus Bristol vor tickenden „Cockoo Clocks“. Derweil zieht es Töchterchen Poppy hinüber zu kunstvoll bemalten Nikoläusen und drolligen Räuchermännchen. „Please don‘t touch“, warnt ein Schild nicht nur vor kindlichem Zugriff. Einem älteren Herrn haben es poetisch gestaltete figürliche Winterszenen angetan: „Limitierte Editionen“, sagt Felicitas Hoeptner stolz. Viele Unikate werden in der hauseigenen Künstlerwerkstatt gefertigt. Da sei jedes Ohr, jede Pupille eines Püppchens filigran geschnitzt, bemalt und geklebt.