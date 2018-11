Kohlenmonoxid in der Wohnung: Wie passiert das?

Düsseldorf Zwölf Menschen haben in Mönchengladbach eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Von welchen Geräten eine Vergiftungsgefahr ausgeht und was zu tun ist, erklärt ein Sprecher der Düsseldorfer Schornsteinfegerinnung.

Spätestens, wenn das Außenthermometer 10 Grad zeigt, werden in deutschen Haushalten die Heizungen aufgedreht. Meistens klappt das auch - aber eben nicht immer. In Mönchengladbach beispielsweise kam es am Sonntag zu Problemen, nachdem die Heizung in einem Einfamilienhaus nicht richtig funktionierte. Zwölf Menschen kamen nur knapp mit dem Leben davon. Ein Gast der Bewohner hatte einen Holzkohlegrill ins Wohnzimmer gestellt, um die Räume zu heizen. Nur weil die 15-Jährige Tochter des Hausbesitzers alle Anwesenden rechtzeitig warnte, kamen die Zwölf mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung davon. „Leider kommt es in den letzten Jahren immer häufiger zu solchen Vorfällen“, sagt Ulrich Grüttner, Sprecher der Schornsteinfegerinnung Düsseldorf. „Inzwischen haben wir im Winter fast jedes Wochenende solche Fälle.“