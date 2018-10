Stress bei Schülern macht krank

Viele Schüler in Deutschland leiden unter Stress, wie eine neue Studie zeigt. (Symbolbild) Foto: dpa, Julian Stratenschulte

Hannover Immer mehr Schüler sind laut einer Studie der Kaufmännischen Krankenkasse KKH psychisch krank. Der hohe Leistungsdruck, setzt die Jugendlichen unter enormen Druck.

Schülerinnen und Schüler sind wegen stressbedingter Beschwerden und psychischer Krankheiten in Behandlung.

Bundesweit seien bei der KKH rund 26.500 Versicherte im Alter von sechs bis 18 Jahren betroffen und klagten über Beschwerden, die keine organischen Ursachen haben, teilte die Krankenkasse in Hannover mit. Hochgerechnet auf alle Krankenkassen seien das etwa 1,1 Millionen Kinder und Jugendliche. Zu den Gründen zählten unter anderem Stress, hoher Leistungsdruck durch Schule und Eltern oder Mobbing in sozialen Netzwerken. Nicht selten mündeten diese Erfahrungen in einer Depression.