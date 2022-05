Zusätzliche Belastung für Patienten : Krankenkasse fordert Beweislastumkehr bei Behandlungsfehlern

Frankfurt Die Techniker Krankenkasse hat im vergangenen Jahr bundesweit mehr als 6000 Verdachtsfälle von Behandlungsfehlern erfasst. In den meisten davon musste der Patient beweisen, dass Ärzte oder Pflegepersonal schuldhaft gehandelt haben.

Die Techniker Krankenhasse (TK) fordert eine Beweislastumkehr bei Behandlungsfehlern von Ärzten. In den meisten Fällen müsse der Patient beweisen, dass Ärzte oder Pflegepersonal schuldhaft gehandelt hätten, teilte die Landesvertretung Hessen der TK am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Dies könne im Einzelfall äußerst schwierig sein. Wünschenswert wäre im Gesetz eine Beweislastumkehr, dass der Arzt oder die Ärztin die Unschuld beweisen müsse. Im Streitfall sollten Mediationen im Medizinrecht obligatorisch werden. Die Justiz müsse Spezialkammern an den Gerichten einrichten, damit die Verfahren schneller ablaufen.