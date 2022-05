Ersatzkassen erhalten Million zurück : 50 Fälle von Abrechnungsbetrug bei Pflegediensten und Co. in NRW

50 Fälle von Abrechnungsbetrug bei Pflegediensten und Co. in NRW

Bei Pflegediensten in NRW ist im vergangenen Jahr oft bei der Abrechnung betrogen worden. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Düsseldorf Manipulation von Abrechnungen scheinen bei Pflegediensten sowie Ärzten und Heilanstalten zum Teil zur Normalität zu werden. Im vergangenen Jahr sind 50 von 86 gemutmaßten Betrugen bestätigt worden. Die Ersatzkassen erhalten deshalb Millionen zurück.

Die Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr über eine Million Euro wegen falscher Abrechnungen zurückerhalten. Das Ergebnis liege unter dem des Vorjahres, als 1,7 Millionen zurückflossen, teilte der Ersatzkassenverband Vdek am Dienstag in Düsseldorf mit.