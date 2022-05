Erste Patienten geheilt : Es gibt Hoffnung auf ein Medikament gegen Long Covid

Bleierne Erschöpfung ist eines der typischen Symptome von Long Covid. Foto: dpa-tmn/Ron Koeberer

In der Behandlung von Long Covid könnte ein Durchbruch bevorstehen: Mit der Arznei BC 007 erreichten Erlanger Forscher bei einzelnen Betroffenen innerhalb von Tagen nahezu Beschwerdefreiheit. Im Sommer soll eine klinische Studie beginnen.

Ohne Zufälle wäre die Forschung wohl an mancher bahnbrechender Entdeckung vorbeigeschrammt. Denn nicht selten fällt bei der Entwicklung eines neuen Wirkstoffes auf, dass er vielleicht gar nicht oder nicht ausschließlich die erwünschte Wirkung zeigt, dafür aber möglicherweise gegen ein anderes Leiden wirksam ist. So war es auch beim neuen Hoffnungsträger gegen Long Covid. BC 007 heißt die Substanz. Sie wurde ursprünglich für Menschen mit schweren Herzerkrankungen entwickelt. BC 007 kann bestimmte Autoantikörper binden und unschädlich machen.

Autoantikörper sind Ausdruck einer fehlgeleiteten Immunantwort. Sie richten sich nicht gegen fremde Erreger (dies tun Antikörper normalerweise), sondern gegen körpereigenes Gewebe. Daher können sie gesunde Organe auf vielfältige Art schädigen. Autoantikörper spielen bei vielen Krankheitsbildern eine Rolle, etwa beim Grünen Star (Glaukom). Seit einiger Zeit werden Autoantikörper auch mit den Spätfolgen nach einer Infektion mit Sars-Cov-2 in Zusammenhang gebracht.

Info Chancen auch für Behandlung des Chronisches Fatigue-Syndroms Weiterer Nutzen BC 007 könnte zusätzlich der entscheidende Schlüssel für eine mögliche Therapie von Menschen mit Myalgischer Enzephalomyelitis/dem Chronischen Fatigue-Syndrom (ME/CFS) sein. Dies möchte das Team um Bettina Hohberger bei einem weiteren Forschungsprojekt untersuchen. Anlaufstelle Menschen mit Long Covid-Symptomatik können sich per E-Mail an die Uniklinik Erlangen wenden unter recover.au@uk-erlangen.de wenden. Sie werden dann auch kontaktiert, falls sie für die Teilnahme an einer klinischen Studie infrage kommen.

Das Krankheitsbild Long Covid ist nicht nur recht neu für die Wissenschaft, sondern außerdem extrem vielschichtig und schwer eingrenzbar. Über 200 Symptome sind in der Fachliteratur im Zusammenhang mit Long Covid beschrieben. Zu den häufigsten Spätfolgen gehören chronische und tiefgreifende Erschöpfungszustände sowie massive Konzentrationsstörungen. Oftmals können die Betroffenen kaum noch ihren Alltag bewältigen, manche müssen ihren Beruf aufgeben.

Wie sind nun Mediziner auf BC 007 als mögliche Long-Covid-Arznei gekommen? Ein 59-jähriger Mann hatte im vergangenen Jahr Glück im Unglück. Er war an Covid-19 erkrankt, hatte diese Infektion aber zunächst einigermaßen überstanden. Doch es blieben die von vielen Genesenen geschilderten Spätfolgen: eine dauerhafte starke Abgeschlagenheit, Geschmacksverlust, massive Konzentrationsstörungen. Weil der Mann aber seit Jahren an einem Glaukom litt, war er regelmäßig in Behandlung an der Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen. Das war sein Glück: Denn dort wusste man schon länger, dass Autoantikörper auch beim Glaukom eine Rolle spielen. Und so führten Mediziner um Fachärztin Bettina Hohberger an ihrem Patienten einen „individuellen Heilversuch“ mit BC 007 durch. Der 59-jährige Patient bekam es per Infusion verabreicht und verblieb zur Beobachtung drei Stage auf der Station.

Das Ergebnis war verblüffend: Innerhalb von Stunden besserte sich der Zustand des Patienten, die typischen Beschwerden von Long Covid nahmen deutlich ab. Offenbar erleichtert BC 007 nicht nur die Durchblutung der kleinen Augengefäße, sondern wirkt auch in anderen Körperregionen. Nach diesem ersten erfolgreichen Heilungsversuch im vergangenen Sommer gelangen den Erlanger Forschern bei drei weiteren Patienten ähnliche Behandlungserfolge. Besonders dramatisch war die Besserung bei einer 39-jährigen Frau. Die ursprünglich gesunde und sportliche Person litt unter massiven Corona-Spätfolgen. „Die überwiegende Zeit lag ich im Bett und konnte nicht mal lesen“, schildert die Patientin auf der Webseite der Erlanger Uniklinik. Dazu litt sie teilweise an Lähmungserscheinungen und Sprachstörungen. Unter Gabe von BC 007 erlebte die Frau eine tägliche Verbesserung ihrer Beschwerden. Zehn Tage nach Behandlungsbeginn war sie auf dem Weg zurück in ein normales Familienleben.

Der Schlüssel zum Erfolg ist nach Überzeugung der Forscher die verbesserte Durchblutung durch BC 007. Bettina Hohberger schreibt auf der Webseite: „BC 007 bindet und neutralisiert die schädlichen Autoantikörper, und die retinale Mikrozirkulation verbessert sich – also die Durchblutung in den feinsten Blutgefäßen des Auges.“ Die Mediziner nehmen an, dass dieser Effekt nicht auf das Auge beschränkt ist, sondern den ganzen Körper betrifft. Mit der verbesserten Durchblutung klängen die Long-Covid-Symptome ab.

Das Medikament BC 007 ist noch nicht zugelassen, aktuell läuft eine Zulassungsstudie für die Behandlung einer schweren Herzerkrankung. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt die weitere Forschungsarbeit des Teams der Erlanger Augenklinik zu Long Covid. Beteiligt sind auch das Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, die Humboldt-Universität Berlin und das Helmholtz-Zentrum München.