Schätzung der WHO : Fast 15 Millionen Menschen wegen Corona-Pandemie gestorben

Genf Ob infiziert oder wegen Überlastung der Krankenhäuser nicht rechtzeitig behandelt: Rund 15 Millionen Menschen hat die Corona-Pandemie das Leben gekostet, schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie fordert deswegen nun mehr Investitionen ins Gesundheitswesen.

Die Corona-Pandemie hat nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2020 und 2021 weltweit etwa 14,9 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die Zahl umfasst sowohl verstorbene Corona-Infizierte als auch Menschen mit anderen Krankheiten oder Verletzungen, die wegen der Überlastung der Gesundheitssysteme nicht rechtzeitig behandelt werden konnten, wie die WHO am Donnerstag in Genf berichtete. Unter den Corona-Infizierten liegt die Todeszahl gemäß Meldungen der WHO-Mitgliedsländer weltweit jetzt bei etwas mehr als 6,2 Millionen.