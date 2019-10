Experteneinschätzung : Die hart umkämpfte Generation Z

Weil es weniger Bewerber gibt als Stellen, hat sich der Arbeitsmarkt zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. Die neue Generation hat ziemlich genaue Vorstellungen vom Berufsleben. Doch wie weit kann sie mit ihren Ansprüchen gehen?

Die Zeiten sind gut für junge Job- einsteiger: Der Arbeitsmarkt ist nicht mehr so überflutet wie in früheren Generationen, Berufsanfänger finden leichter eine Stelle. „Die Generation Z hat den Riesenvorteil, dass sie eine hart umkämpfte Ware ist“, sagt Christian Scholz, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Universität des Saarlandes.

Scholz forscht unter anderem zu den Vorstellungen der Generation Z zur Arbeitswelt. Dass sich die Bedürfnisse der neuen Berufseinsteiger geändert haben, sei ein generelles Phänomen: „Das fängt beim Malermeister um die Ecke an und geht bis hin zu IT-Unternehmen“, sagt Scholz über die ab Ende der 1990er Jahre Geborenen. Die Generation Z plant langfristig und hat dadurch klare Ideen, wie sie arbeiten möchte. Dazu gehören laut Scholz geregelte Arbeitszeiten, keine Überstunden und ein eigener Arbeitsplatz, der nicht in einem Großraumbüro ist. Außerdem wollen junge Berufseinsteiger ungern die Stadt und den Arbeitgeber wechseln.

Beate Großegger vom Institut für Jugendkulturforschung in Wien erklärt in einem Bericht zum Thema, dass besonders junge Akademiker einen Arbeitgeber suchen, der zu ihnen passt – das könne vor allem in dienstleistungsorientierten Branchen zu Irritationen bei Personalverantwortlichen führen. Denn in diesen Branchen steht oft die Kundenorientierung über den Entfaltungswünschen des Einzelnen.