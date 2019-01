Employer Branding: Guter Eindruck dank Social Media?

Video-Einblicke in den Unternehmensalltag, Online-Bewertungen von Mitarbeitern oder Urkunden für den besten Arbeitgeber – im Netz können Bewerber mehr über Unternehmen erfahren. Doch nicht alles ist so echt, wie es scheint.

Dazu müssen sie wissen, was sie in den sozialen Medien im Namen ihres Unternehmens tun dürfen und was nicht. In Workshops bekommen die Mitarbeiter beispielsweise einen „Social Media Knigge“ an die Hand. „Man muss sich darüber im Klaren sein, dass alles, was einmal im Netz ist, dort auch dauerhaft zu sehen ist“, betont der Experte. „Viele Kunden fragen uns, wie sie negative Bewertungen löschen können. Das ist aber nicht möglich.“ Wer in den sozialen Medien aktiv ist, muss daher auch mit Kritik umgehen und entsprechend reagieren können.