Sonn- und Feiertage Wenn zu Ostern gearbeitet werden muss

An Sonn- oder Feiertagen arbeiten – eigentlich ist das in Deutschland verboten. Der Sonntagsschutz ist sogar im Grundgesetz verankert. Beschäftigte sollen sich am siebten Tag der Woche sowie an Feiertagen von ihrem Arbeitsalltag erholen, um wieder fit in die neue Woche starten zu können. Doch in einigen Branchen kommen Beschäftigte nicht daran vorbei, auch an Tagen, an denen andere freihaben, ihren Job auszuüben. Dafür gibt es rechtliche Vorgaben. Antworten auf die wichtigsten Fragen: