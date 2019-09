Rückkehr des Originalcasts : Das ist die Besetzung von „Jurassic World 3“

Martin Ferrero (l. nach r.), Richard Attenborough, Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm, Sam Neill als Dr. Alan Grant und Laura Dern in einer Szene des Kinofilms "Jurassic Park 3D. (Archivfoto). Foto: dpa/Universal Pictures

New York Fast 30 Jahre ist es her, dass der erste „Jurassic Park“-Streifen in die Kinos kam. Mehrere bekannte Gesichter werden nun auch im Nachfolge-Film „Jurassic World 3“ zu sehen sein.

Jeff Goldblum, Laura Dern und Sam Neill kehren wieder gemeinsam in die Dinosaurier-Welt zurück. Die drei übernehmen Rollen in dem für 2021 geplanten „Jurassic World 3“, wie Produzent und Regisseur Colin Trevorrow am Dienstagabend in New York mitteilte.

Alle drei waren im ersten Teil der Filmreihe 1993 zu sehen, in „Jurassic Park 3“ im Jahr 2001 waren Dern und Neill zum letzten Mal dabei. Goldblums Filmfigur Ian Malcolm hatte einen kurzen Auftritt in „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ 2018.

Trevorrow führte Regie bei dem 2015 erschienenen „Jurassic World“ und wird auch beim dritten Teil wieder im Regiesessel Platz nehmen. Die Hauptrollen in den neuen „Jurassic World“-Filmen spielen Chris Pratt und Bryce Dallas Howard.

(anst/dpa)