Filmkritik „Gelobt sei Gott“ : Gemeinsam gegen das Grauen

Klagt gegen den Priester, der ihn einst missbrauchte: Alexandre Guérin (Melvil Poupaud) mit seiner Tochter in „Gelobt sei Gott".

In „Gelobt sei Gott“ erzählt François Ozon von einem wahren Missbrauchsfall.

Als Alexandre (Melvil Poupaud) eine Kirchenzeitung aufschlägt, traut er seinen Augen nicht: Der Priester Bernard Preynat, der ihn vor fast 30 Jahren sexuell missbraucht hat, ist noch im Dienst und mit der Betreuung von Messdienern beauftragt. Alexandre ist um die 40, Vater von fünf Kindern und gläubiger Katholik. Für ihn ist klar, dass er die Angelegenheit innerkirchlich klären will. Die in der Diözese Lyon zuständige Psychologin hört zu und macht Notizen. Es wird viel gebetet, aber die Kirche verschleppt, verschweigt und hofft, dass Gras über die Sache wächst. Schließlich erstattet Alexandre Anzeige. Immer mehr Opfer des pädophilen Priesters melden sich zu Wort. Eine Organisation wird gegründet, die Preynat vor Gericht bringen will.