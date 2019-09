Maggie Smith in Bestform : Herrlich herrschaftlich

Die schönen Seiten des Jahres 1927: die TV-Serie „Downton Abbey“ kommt ins Kino.

(dpa) Endlich wieder „Downton Abbey“! Sechs Staffeln lang haben Fans die TV-Serie rund um die Adels-Familie Crawley mit Begeisterung verfolgt. Liebe, Drama und Humor, garniert mit vornehmem Glanz und schönem Schein. Dazu der idyllische Landsitz von Lord Grantham, prunkvolle Gemächer, erlesene Abendkleider. Als 2015 die letzte Klappe der Serie mit Schauspielern wie Maggie Smith, Hugh Bonneville oder Jim Carter fiel, war das für viele schmerzlich. Doch nun geht es im Kino weiter: Der Film „Downton Abbey“ entführt rund zwei Stunden lang in eine Welt, die es so nicht mehr gibt. Es ist das Jahr 1927 und das hochherrschaftliche Leben ändert sich, machen doch die gesellschaftlichen und politischen Umbrüche auch vor ehrwürdigen Traditionen nicht Halt.

Im Hause Grantham sind alle in heller Aufregung. König George V. und Königin Mary werden erwartet, deshalb muss der Landsitz aufs Feinste herausgeputzt werden. Die Familie und die Diener stecken mitten in den Vorbereitungen. Doch dann die Enttäuschung: Das royale Paar bringt seine eigenen Bediensteten mit. Die Belegschaft von Downton Abbey fürchtet, an den Rand gedrängt zu werden. Das will sich keiner gefallen lassen, vor allem Mr. Moseley will unbedingt das Königspaar mit eigenen Augen sehen.