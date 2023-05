Heiligenhaus Musikschüler laden ein zu Sommerkonzert

Wenn das Sommerkonzert der Musikschüler ein Motto hätte, hieße es vielleicht: „Von jung bis älter“ oder „Von klein bis groß“. Das Programm startet mit den jüngsten Kindern der Musikalischen Früherziehung, durchzieht mit den nächsten Ensembles das weitere Musikschulleben bis hin zu den größten und ältesten Teilnehmern im Blasorchester. Am Schluss spielen dann alle Instrumentalisten zusammen ein Stück von Jacques Offenbach und zeigen, dass es wunderbar ist und auch funktionieren kann, wenn Jüngere und Ältere, Kleinere und Größere, Anfänger und Routiniers zusammen musizieren. Dabei durchstreifen die Musiker Traditionelles (aus Israel und Schweden), klassische Musik (von Händel, Vivaldi und Holst), Pop (Rock Ballade, Final Countdown), Musicalmelodien (Cats) und filmische Fantasywelten (Over the rainbow, den Jurassic Park und die Welt von Narnia). Im Anschluss an das Konzert findet auf dem Schulhof des Immanuel Kant-Gymnasiums ein gemütliches Beisammensein statt. Der Förderverein der Musikschule sorgt für Speis und Trank, die Band „Flyin Tunes“ für den musikalischen Rahmen. Das Konzert beginnt am Samstag, 3. Juni, um 17 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums an der Herzogstraße. Eintrittskarten zum Preis von drei Euro (Kinder und Jugendliche) und sieben Euro (Erwachsene) können im Bürgerbüro und im Kulturamt, im Sekretariat der Musikschule (T. 02056-585854) sowie im Reisebüro Rathaus-Center (T. 02056-5990883) und an der Abendkasse erworben werden.