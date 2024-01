Neue Filme in den Kinos Auf diese Blockbuster können Sie sich 2024 freuen

Poor Things

Emma Stone brilliert in dieser bitterbösen Komödie als Leiche, die von einem verrückten Wissenschaftler (Willem Dafoe) nach Frankenstein-Manier wiederbelebt wird. Regisseur Yorgos Lanthimos ist für seine skurrilen Filme (The Lobster, The Favourite) bekannt. Poor Things kommt nach mehreren Verschiebungen am 8. Februar in die deutschen Kinos.