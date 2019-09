Kinofilm „Und der Zukunft zugewandt“ : Die DDR und ihre Lügen

„Und der Zukunft zugewandt“ erzählt das Drama einer überzeugten DDR-Bürgerin.

(dpa) Alexandra Maria Lara hat schon in so manchem Film mitgespielt, der sich ein Stück Weltgeschichte vornimmt: In „Der Untergang“ verkörperte sie Hitlers Sekretärin und in „Der Baader Meinhof Komplex“ eine RAF-Terroristin. Nun ist sie in einem neuen Kinofilm als junge Kommunistin zu sehen. „Und der Zukunft zugewandt“ spielt in den 1950er Jahren in der noch jungen DDR.