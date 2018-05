Familien-Komödie mit viel Klamauk

"Wohne lieber ungewöhnlich" ist weniger witzig, aber überzogen und albern.

Die Kinder einer großen Patchwork-Familie in Paris sind es leid. Jedes Wochenende müssen sie zu einem anderen Elternteil; nicht Mama oder Papa, sondern der Mann der Mutter in dritter Ehe oder die Freundin des Vaters holen sie von der Schule ab und bringen sie zum Sport oder zur Theaterprobe. Und dann dieses ewige Streiten der insgesamt acht Erziehungsberechtigten. "Irgendwann trennen sie sich und heiraten eh wieder neu", sagt Bastien (Teïlo Azaïs), aus dessen Perspektive die Komödie "Lebe lieber ungewöhnlich" erzählt wird.

Mit der sozialen Realität des Phänomens Patchwork hat das Drehbuch von Camille Moreau und Olivier Treiner in Zusammenarbeit mit François Desagnat und Romain Protat wenig zu tun. Die Personenkonstellation des Films ist nicht nur unübersichtlich, sondern stereotypisch durch und durch. Da wäre etwa Bastiens Vater Philippe (Thierry Neuvic), ein attraktiver Frauenheld, der, wenn er sich unbeobachtet fühlt, nackt im Wohnzimmer tanzt. Die Immobilienmaklerin ertappt ihn dabei und ist direkt verliebt. Eine der Mütter ist esoterisch veranlagt und bringt den Kindern Yoga bei. Ein Vater ist ein Computer-Nerd und nur über Head-Set zu erreichen. Aurore (Chantal Ladesou) ist die andere Großmutter mit Alkoholproblem. Sie ist häufig betrunken und kann sich die Namen der Enkel und Stiefenkel nicht merken. Gekifft wird auch, zuerst heimlich von den Kindern, dann von den Eltern, die überfordert sind. Am Ende sind alle glücklich und singen und tanzen bei einem Theaterauftritt.

Die allein lebenden Kinder erinnern schmerzlich an den Prototyp des allein lebenden Kindes in "Kevin allein zu Haus". Dessen Schabernack mit den Einbrechern war in den 90ern vielleicht noch lustig. Wenn aber die Geschwisterbande die Immobilienmaklerin vertreibt, bis sie mit blutender Nase auf der Straße steht, dann ist das schlichtweg schlechter Klamauk.