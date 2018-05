Als Bücher noch geholfen haben

Isabel Coixet verfilmt Penelope Fitzgeralds Roman "Die Buchhandlung".

Sie ist eine Leserin, ein Mensch, der Bücher zum Leben braucht. Etwa, um aus dem eigenen Dasein hinauszutreten und verändert zurückzukehren - weiser, reicher, empfänglicher für die Wirklichkeit. Weil Florence Green an die Macht der Bücher glaubt, will sie auch andere Menschen zu Lesern machen und gründet Ende der 1950er Jahre in der verschlafenen Küstenstadt Hardborough im Osten Englands einen Buchladen. Florence ist Witwe, auch der Mann, den sie verloren hat, liebte die Literatur. So ist der Buchladen für sie Neubeginn und erinnerungsschwerer Sehnsuchtsort zugleich. Von dort aus will sie frischen Wind in ihre Gemeinde bringen, die Geister aus den Büchern entlassen; Fischer, Metzger, Hausfrauen für die Literatur gewinnen. Und tatsächlich findet das Interesse in der grauen Nachkriegszeit - und stößt bei den alten Eliten des Ortes auf bitteren Widerstand.