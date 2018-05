Solo: A Star Wars Story: Regisseur Ron Howard im Interview

Cannes Beim neuen Kinoabenteuer „Solo: A Star Wars Story“ gab es Turbulenzen beim Dreh - ein neuer Regisseur musste her. Wie diese Übernahme war? Das erzählt Ron Howard im Interview.

Lange Zeit schaute sich Ron Howard die „Star Wars“-Filme aus Privatvergnügen an. Doch dann gab es bei den Arbeiten zum neuen Film Ärger und Phil Lord and Chris Miller wurden als Regisseure ersetzt - der neue Mann hinter der Kamera von „Solo: A Star Wars Story“ wurde Ron Howard. Im Interview der Nachrichtenagentur dpa erzählt der Regisseur, was für ihn einen guten „Star Wars-Film ausmacht und von welchem Charakter er sich gern ein paar Fähigkeiten abgucken würde.

Sie haben die Regie bei diesem Film übernommen, nachdem der Dreh schon begonnen hatte. Was wollten Sie von Ihren Vorgängern beibehalten und was ändern?

Howard: Naja, ich hatte ja nicht sehr viel Zeit zum Vorbereiten. Ich musste daher eher instinktiv arbeiten. Das war sehr ungewöhnlich für mich, denn eigentlich gehe ich sehr methodisch an so etwas heran. Hier musste ich sehr viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Das lässt dich mehr auf das fokussieren, was dir als Regisseur wichtig ist. In diesem Fall war das alles rund um Han Solo. Ich glaube, das war bei diesem Film richtig.