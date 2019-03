Wegen Ausschreitungen: Deutscher Schiedsrichter bricht Derby in Athen ab

Deutscher Schiedsrichter bricht Derby in Athen ab

Athens Krawalle auf der Tribüne, Tränengas und Angriff auf die Trainerbank: Das Derby in Athen zwischen Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus wird von schlimmen Szenen überschattet. Der deutsche Schiedsrichter Marco Fritz musste das Spiel in der 70. Minute abbrechen.

Der deutsche Schiedsrichter Marco Fritz hat am Sonntag nach Fanausschreitungen das Derby zwischen den griechischen Fußballklubs Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus in der 70. Minute (0:1) abgebrochen. Die Polizei setzte Tränengas ein, um der Lage Herr zu werden.

Bereits in der 5. Spielminute hatte Fritz das Spiel unterbrochen, als einige Anhänger auf das Feld gelaufen waren und Menschen auf der Trainerbank von Olympiakos attackierten. Die Begegnung wurde fortgesetzt, ehe es erneut zu Auseinandersetzungen kam. Beim Stand von 1:0 für die Gäste schickte Fritz die Mannschaften in der 69. Minute in die Kabinen.