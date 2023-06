Vertrag läuft aus PSG-Trainer bestätigt Messi-Wechsel im Sommer

Trainer Christophe Galtier hat die monatelangen Spekulationen um Lionel Messi beendet und den Abschied des Weltfußballers von Paris St. Germain verkündet. Die Begegnung mit Clermont Foot zum Abschluss der Saison in der französischen Ligue 1 am Samstag (21.00 Uhr/DAZN) werde „die letzte“ des Argentiniers im Prinzenpark sein, sagte der Coach bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.