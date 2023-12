Politik in Mettmann Millionendeal Auf dem Pfennig ist noch ohne Kaufvertrag

Die Stadt Mettmann will für elf Millionen Euro rund 13 Hektar Land neben der Sportanlage „Auf dem Pfennig“ kaufen. Das war die Nachricht des Jahres 2023. Bekannt wurde das mögliche Grundstücksgeschäft im Mai. Am 6. Juni wurde eigens in einer Sondersitzung des Rates der zuvor zurückgezogene Haushalt 2023 neu beschlossen – unter anderem, um der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung als 100-prozentiger Stadttochter die Millionen für den Grundstückskauf übertragen zu können. Doch bis jetzt, immerhin gut sieben Monate später, hat sich am Status einer Absichtserklärung aus juristischer Sicht nichts geändert. Man war noch nicht beim Notar.