Hamburger SV: Ralf Becker wohl neuer Sportvorstand

Hamburg Der künftige Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sich nach Informationen der „Bild“ für Ralf Becker als neuen Sportvorstand entschieden. Markus Krösche vom SC Paderborn wäre damit aus dem Rennen.

Laut des Berichts sprach sich der Aufsichtsrat am Samstag für den 47 Jahre alten Sportchef des erst in der Relegation gescheiterten Zweitliga-Dritten Holstein Kiel und gegen den ebenfalls gehandelten Krösche vom Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn aus. Offiziell soll die Entscheidung am Montag bekannt gegeben werden. Am Sonntag gab es keine HSV-Bestätigung der Personalie.