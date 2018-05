Hamburger SV: Die Zündler von Hamburg isolieren sich selbst

Chaoten im Hamburger Fanblock begleiten den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte mit einer Pyrotechnik-Orgie. Einen Gefallen tun sie damit nicht mal sich selbst.

Ein paar hundert vom eigenen Sendungsbewusstsein erschreckend verblendete Kerlchen suchten und fanden erneut ihre Bühne. Einen Gefallen tun sie damit nicht mal sich selbst. Was der größte Teil des Publikums von solchen Darbietungen hält, war im Pfeifkonzert gegen dieses Grüppchen von Pyromanen schon hörbar. Jene Ultras, die in Hamburg zündelten, isolieren sich selbst.

Es wäre gut, wenn die Vereine dieses Zeichen richtig deuten würden. Es kann nicht so schwierig sein, Menschen, die andere und sich selbst planmäßig in Gefahr bringen, den Zugang zum Stadion und zu ihren Privilegien im Fanblock zu versperren. Die Klubs müssen das nur wollen. Noch aber schrecken viele vor der Auseinandersetzung mit organisierten Fangruppen zurück, weil sie glauben, was auch die Ultras glauben: Nämlich, dass diese so wichtig seien für das Fußballerlebnis.