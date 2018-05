Hamburger SV: Abschied aus der Bundesliga endet im Chaos

Es ist geschehen. Der Hamburger SV ist nach Jahren des Chaos und der Misswirtschaft erstmals zweitklassig. Der Abschied war skandalös.

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einen Abstieg des HSV erlebe, so lange ich auf dieser Erde bin", sagte Klub-Idol Uwe Seeler, der bis zuletzt gehofft hatte. Doch trotz eines 2:1 (1:1)-Heimsiegs gegen Borussia Mönchengladbach starb für das Titz-Team am letzten Spieltag das letzte bisschen Resthoffnung auf den Rettungsanker Relegation.

Mit welchem Team die Hanseaten das Unternehmen Wiederaufstieg angehen werden, ist noch nicht klar. Titz, der sich mit den HSV-Verantwortlichen bereits vor dem Saisonfinale auf eine ligaunabhängige Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigt hatte, wollte sich am Samstagabend noch nicht mit der Zukunft befassen. "Ich muss das Ganze ein bisschen sacken lassen", sagte der 47-Jährige, der den HSV mit 13 Punkten aus acht Spielen reanimiert hatte. Die Gespräche mit ihm über die Eckdaten einer Weiterbeschäftigung sollen am Montag stattfinden.

Der Abstieg ist der krachende Schlussakkord eines jahrelangen HSV-Dramas. Trotz Millionenausgaben krebsten die Hamburger zuletzt fünf Jahre lang im Tabellenkeller der Bundesliga herum, zwei Mal schafften sie die Last-Minute-Rettung in der Relegation. Vom Glanz der 80er Jahre, als der HSV mit Größen wie Horst Hrubesch, Manfred Kaltz oder Felix Magath Titel in Serie gewann und als Schwergewicht in Europa galt, ist nichts geblieben. Dabei spielten die Rothosen noch in den 2000er-Jahren als Dauergast auf internationalem Parkett.