Hamburger SV verlängert mit Trainer Christian Titz bis 2020

Hamburg Christian Titz bleibt ungeachtet des erstmaligen Bundesliga-Abstiegs Trainer beim Hamburger SV. Dies gaben die Hanseaten am Mittwoch bekannt. Der 47-Jährige unterschrieb bei den Norddeutschen einen Vertrag bis 2020.

Aus dem Abstiegstrainer soll der Aufstiegsheld werden: Vier Tage nach dem ersten Sturz in die Zweitklassigkeit hat der Hamburger SV Coach Christian Titz erwartungsgemäß mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der 47-Jährige unterzeichnete am Dienstag einen Kontrakt bis 2020 und soll die Hanseaten ohne Umwege direkt zurück in Liga eins führen.