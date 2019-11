Uefa weist Berufung zurück : Eintracht Frankfurt muss ohne Fans zum FC Arsenal reisen

Nyon/Frankfurt Eintracht Frankfurt muss auch in London auf die Unterstützung der eigenen Fans verzichten. Die Uefa hat am Donnerstag den Einspruch des Bundesligisten den Einspruch der Frankfurter gegen den Fan-Ausschluss zurückgewiesen.

Die Fans von Eintracht Frankfurt sind auch beim Europa-League-Spiel am 28. November beim FC Arsenal in London ausgeschlossen. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat die zuständige Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der Europäische Fußball-Union Uefa eine Berufung gegen den Ausschluss zurückgewiesen. Damit habe die „Ausschlussstrafe“ für die Partie weiter Bestand, hieß es in einer Mitteilung. Die Eintracht musste bereits vor einer Woche im Spiel bei Standard Lüttich (1:2) ohne die Unterstützung der eigenen Fans auf den Tribünen auskommen.