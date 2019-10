Kapazität von 60.000 Zuschauern : Eintracht Frankfurt und Stadt einigen sich auf Stadion-Ausbau

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt wird bald mehr Zuschauer zu Heimspielen begrüßen können. Der Bundesligist und die Stadt Frankfurt haben sich auf eine Erweiterung der Commerzbank-Arena geeinigt. Bald sollen dann 60.000 Zuschauer in der Arena Platz finden.

Die Commerzbank-Arena in Frankfurt wird bis spätestens zur Saison 2023/2024 umgebaut und bekommt dadurch eine Gesamtkapazität von 60 000 Zuschauern. Auf diesen und weitere Eckpunkte einigte sich der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit der Stadt. Der DFB-Pokalsieger von 2018 hat als ganzjähriger Mieter zukünftig ein uneingeschränktes Nutzungsrecht für das Stadion inklusive des umliegenden Trainingsgeländes. Derzeit hat die Arena eine Kapazität von 51 500 Zuschauern. Die Details sollen in den kommenden Wochen vertraglich festgehalten werden.