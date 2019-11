Eintrachts Sportvorstand : Bobic sieht Videobeweis „immer skeptischer“

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat in einem Rundumschlag zu aktuellen Fußballthemen den Videobeweis kritisiert. Vom anfangs großen Befürworter, sei er „inzwischen immer skeptischer“ geworden.

„Wir haben nicht weniger, sondern mehr Diskussionen als vorher. Die Schiedsrichter können am wenigsten dafür, weil sie selbst nicht mehr wissen, was die aktuelle Regel oder Auslegung ist“, sagte der frühere Nationalstürmer im Interview mit dem Onlineportal „Sportbuzzer“ am Donnerstag. Ständig werde etwas verändert, wie zum Beispiel die Handspielregel, die keiner mehr kapiere.