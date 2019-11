Eklat in Freiburg : Frankfurts Abraham entschuldigt sich bei Streich für Bodycheck

Freiburg Mit einer völlig unnötigen Aktion hat Frankfurts David Abraham für Aufregung gesorgt. Der Eintracht-Kapitän checkte Freiburgs Trainer Christian Streich um. Nach der Partie entschuldigte sich der Übeltäter.

Abraham hatte beim 0:1 (0:0) der Eintracht in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg in der Schlussphase Streich umgerempelt und dafür die Rote Karte gesehen. Anschließend war fast die komplette Bank des SC auf den Argentinier losgegangen, der bereits ausgewechselte Vincenzo Grifo sah ebenfalls Rot. „Ich wollte in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ball so schnell wie möglich wieder ins Spiel bringen und hätte ausweichen müssen“, erklärte Abraham.