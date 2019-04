Boxer nimmt wieder Geburtsnamen an : Aus Manuel Charr wird Mahmoud Charr

Köln Den Boxer Manuel Charr wird es bald nicht mehr geben. Stattdessen wird Mahmoud Charr in den Ring steigen. Der gebürtige Libanese will zukünfitg unter seinem Geburtsnamen kämpfen. Er ist nicht der erste Boxer, der sich einen Künstlernamen zugelegt hat.

Boxweltmeister Manuel Charr will zukünftig unter seinem Geburtsnamen Mahmoud Charr in den Ring steigen. "Ich heiße Mahmoud Charr seit meiner Geburt, und ich will ab sofort und in aller Zukunft mit meinem richtigen Namen in den Ring gerufen werden. Mir ist klar geworden, dass der Name Manuel nicht meine Identität widerspiegelt", wird der 34-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert.