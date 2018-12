Nach Knockout : Ex-Box-Champ Stevenson aus dem Koma erwacht

Boxer Adonis Stevenson liegt ausgenocked am Boden. Foto: AP/Jacques Boissinot

Québec Der Kanadier Adonis Stevenson war nach seinem Knockout beim WM-Kampf Anfang Dezember ins Koma gefallen. Nun ist er wieder bei Bewusstsein und erholt sich von seiner Verletzung.

Der frühere kanadische Profibox-Weltmeister Adonis Stevenson, der in einem Titelkampf Anfang Dezember schwer zu Boden gegangen war, ist aus dem Koma erwacht. Das gab seine Freundin Simone God am Samstag über die Sozialen Netzwerke bekannt. "Seine Verletzungen heilen in der privaten Umgebung seiner Familie und seiner engagierten Ärzte", schrieb God.