Medienberichte: DAZN soll 70 Millionen Euro für Klitschko-Comeback bieten

Hamburg DAZN will den langjährigen Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko laut Medieninformationen mit einer Millionen-Gage in den Ring zurücklocken. Eine Serie von bis zu drei Kämpfen soll dem Streaming-Dienst 70 Millionen Euro wert sein.

Der langjährige Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko könnte möglicherweise in den Boxring zurückkehren. Nach Informationen der Bild-Zeitung hat das Streaming-Portal DAZN dem mittlerweile 43-Jährigen für eine Serie von bis zu drei Kämpfen 70 Millionen Euro geboten.

Die letzten beiden seiner bislang 69 Profikämpfe hatte der Ukrainer verloren. Zuletzt vor knapp zwei Jahren gegen Anthony Joshua aus Großbritannien im Londoner Wembleystadion durch Technischen K.o. in der elften Runde und 2015 in Düsseldorf gegen Tyson Fury (Großbritannien) nach Punkten. Insgesamt kassierte Klitschko in seiner Karriere binnen 21 Jahren nur fünf Niederlagen.