Kommentar zu Ermittlungspannen : Im Fall Amri zählt nur die ganze Wahrheit

Meinung Berlin Wenn einer wie Anis Amri einen Anschlag mit 13 Toten und über 70 Verletzten begeht – einer, der vorher von Informanten der Sicherheitsbehörden regelrecht umzingelt war –, dann hat es ein gewaltiges Behördenversagen gegeben.

So viel stand auch schon nach den ersten Untersuchungsausschüssen in Berlin und Düsseldorf fest. Wie gut es war, jeden Stein trotzdem in einem neuen Ausschuss ein weiteres Mal umzudrehen, zeigt sich nun nach der sensationellen Aussage eines Hauptkommissars des NRW-Landeskriminalamts.

So befremdlich es ist, dass der Beamte erst jetzt mit der Enthüllung über die Intervention „von oben“ herausrückt, so erwartbar ist, dass die unter Verdacht geratenen Behörden BKA und Innenministerium erst einmal dementieren, sie hätten die wichtigste Amri-Kontaktperson in NRW kaltstellen wollen. Doch mit der Aussage nähert sich der Ausschuss einem Graubereich. Dieser wird etwa von Hinweisen aus dem Kreis der Opferangehörigen definiert, die von Vertretern des Staates mit Zugang zu Geheimakten erfahren haben wollen, es sei letztlich gut für sie, „nicht alles zu erfahren“, was bei diesem Attentat eine Rolle gespielt habe.