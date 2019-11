Weihnachtsmarkt-Anschlag in Berlin : Innenministerium weist schwere Vorwürfe im Fall Amri zurück

Weihnachtsmarkt-Anschlag in Berlin

Der Breitscheidplatz in Berlin kurz nach dem Anschlag. (Archivfoto). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Nachdem ein Zeuge im Untersuchungsausschuss brisante Vorwürfe erhoben hatte, widersprach das Bundesinnenministerium, dem auch das Bundeskriminalamt unterstellt ist.

Das Bundesinnenministerium hat den Vorwürfen eines Zeugen im Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri widersprochen. Ein Sprecher des Ministeriums, dem auch das Bundeskriminalamt (BKA) unterstellt ist, wies die Ausführungen am Freitag in zentralen Punkten zurück. Demnach gab es weder eine unerfüllte Bitte an das BKA, die Ermittlungen zu übernehmen, noch die Einschätzung, dass ein wichtiger Informant "zu viel Arbeit" mache.