Ausschuss für Soziales und Inklusion in Wermelskirchen : Beirat fordert Rücksicht von Verwaltung

Wermelskirchen Der Beirat für Menschen mit Behinderung beklagt eine fehlende Sensibilität in der Verwaltung. Broschüren und Schulungen sollen helfen. Außerdem soll der Kontakt zwischen Ausschüssen und Beirat verbessert werden.

Gründung Zur Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes in NRW hat sich in Wermelskirchen am 17. August 2006 ein Beirat für Menschen mit Behinderung konstituiert.

Der Bedarf werde jeden Tag deutlich, betonte Petra Sprenger. Menschen mit Behinderung würden davon berichten, dass sie bei den städtischen Behörden mit wenig Einfühlungsvermögen behandelt würden. „Wir unterstellen keinen bösen Willen“, betonte die Beiratsvorsitzende, „wir gehen eher von Unwissenheit, Unsicherheit oder auch Gedankenlosigkeit aus.“ Also setzt Petra Sprenger auf die Information der Mitarbeiter im Rathaus. Der Beirat habe zugestimmt, eine Broschüre des Kreises zur Sensibilisierung anzuschaffen, erklärte sie im Ausschuss – und traf dort auf offene Ohren. „Das ist ein tolles Angebot, das wir gerne annehmen“, kündigte Bürgermeisterin Marion Lück an, „wir teilen die Einschätzung, dass wir an dieser Stelle viel besser werden können.“ Sie hoffe, dass die geplante Stelle zur Personalentwicklung in der Verwaltung Themen wie diese bearbeiten könne. „Alle Mitarbeiter sollten darauf geschult werden“, meinte Lück. Ein vergleichbares Thema sei die interkulturelle Kompetenz.