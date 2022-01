Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : 30-Euro-Schnitzel, die gefährlichsten Stellen für Radfahrer und wo der meiste Unterricht ausfällt

Düsseldorf Eine Hausbrauerei durchbricht die Schnitzel-Schallgrenze. Fahrradfahrer werden besonders oft dort verletzt, wo es Radwege gibt. Und gerade in Brennpunkten fällt viel Unterricht aus. Wir erklären die Hintergründe im Düsseldorf-Podcast.

Jede Woche im Rheinpegel: die wichtigsten Hintergründe aus der schönsten Landeshauptstadt, die NRW zu bieten hat.

Fahrradfahrer werden oft auf Radwegen verletzt

Das ist das Ergebnis einer Datenrecherche unserer tollen Kollegin Julia Bellan. Sie hat sich die Daten zu den mehr als 800 Unfällen angeschaut, bei denen 2020 in Düsseldorf Radler verletzt wurden. Das Kuriose: Bei der Mehrheit der Unfälle waren die Fahrradfahrer auf Straßen unterwegs, die einen Fahrradweg haben. Kostenpflichtiger Inhalt Mehr dazu und eine Karte mit den Unfallschwerpunkten findet ihr hier. Zum Lesen braucht ihr ein RP+-Abo, das ihr hier für sehr wenig Geld (finden wir) abschließen könnt. Damit unterstützt ihr auch diesen Podcast. Danke!

Das Rheinpegel_index-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Im Schumacher an der Oststraße kostet das Wiener Schnitzel jetzt 30 Euro

Das empört den ein oder anderen Düsseldorfer vielleicht ein wenig. Es ist allerdings nicht das teuerste Wiener Schnitzel in Düsseldorf und es gibt außerdem Gründe dafür. Einer davon fängt mit C an. Unser Kollege Uwe-Jens Ruhnau hat hart recherchiert und das Wunderschnitzel außerdem probiert. Seinen ganzen Artikel gibt es hier.

Gerade in Schulen in weniger begünstigten Stadtteilen scheint der Unterricht öfter auszufallen

Das legen Zahlen nahe, die die Landesregierung jetzt veröffentlicht hat. Besonders Hauptschulen und besonders Schulen in Garath sind statistisch gesehen öfter betroffen. Das ist schade, denn gerade da muss Schule ja so einiges auffangen. Arne Lieb hat sich die Zahlen angeschaut und analysiert.

Außerdem in dieser Episode: Das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstrucksi. Viel Spaß beim Hören!

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

