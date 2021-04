„Kevin - Allein zu Haus“-Star : Macaulay Culkin ist Vater geworden

Los Angeles „Wir sind überglücklich“: Der frühere Kinderstar aus den 90ern Macaulay Culkin ist Vater geworden. Es ist das erste Kind für den Schauspieler und seine Partnerin und Kollegin Brenda Song.

Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin (40), der in den 90er Jahren mit Filmen wie „Kevin - Allein zu Haus“ und „Kevin - Allein in New York“ berühmt wurde, ist Vater geworden. Es ist das erste Kind für den Schauspieler und seine Partnerin und Kollegin Brenda Song (33, „Hotel Zack & Cody“). „Wir sind überglücklich“, zitierte die US-Zeitschrift „Esquire“ am Montag aus einer Mitteilung des Paares. Demnach kam Söhnchen Dakota Song Culkin am 5. April in Los Angeles zur Welt. Culkin und Song hatten sich bei Dreharbeiten für den Film „Changeland“ (2019) kennengelernt.