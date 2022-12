Kabarett in Kaarst Christian Ehring sorgt für volles Haus im Einstein-Forum

Christian Ehring ist auch ein guter Texter und Pianist. Ein Beispiel dafür ist seine Hymne auf den ehrlichen Steuerzahler, mit dem offenbar etwas nicht so recht stimmt. „Ich könnt‘ mir eine scheuern, ich zahl‘ immer noch Steuern. Ich bin da halt so reingerutscht in die Legalität. Ich fürchte, für eine Selbstanzeige ist es schon zu spät.“ Ehrlichkeit wird zur Ausnahme. Ehring lässt seiner Fantasie freien Lauf. So berichtet er, wie Homeoffice auch für Briefträger funktionieren könnte: „Mein Briefträger liest von zu Hause aus meine Post und wenn was Interessantes drinsteht, ruft er mich an.“ Politisches Kabarett kann mitunter auch ziemlich lustig sein. Gut so.