Neue Schätzung von „Forbes“ : Kim Kardashian ist jetzt Milliardärin

Los Angeles Reality-TV-Star Kim Kardashian ist jetzt Milliardärin. Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ nahm die 40-jährige Unternehmerin am Dienstag in seine Milliardärs-Liste auf.

Kardashian wurde durch die Reality-TV-Show „Keeping Up with the Kardashians“ (etwa: Mit den Kardashians Schritt halten) ab 2007 nicht nur in den USA berühmt. Ihre Eigenvermarktung in den sozialen Medien wurde dabei zu einem Schlüssel für ihren Erfolg sowie anhaltender Aufmerksamkeit in den vergangenen gut 15 Jahren. Schlagzeilen machte sie auch mit ihrer Ehe zu Rap-Superstar Kanye West sowie dem Einreichen der Scheidung vor wenigen Wochen.