Kinderlied : „Baby Shark“ wird meistaufgerufenes YouTube-Video

Seoul Youtube hat einen neuen Klick-Hit: Eine englischsprachige Sing- und Tanzversion des Kinderlieds „Baby Shark“ (Baby-Hai) hat nach Angaben seines Produzenten das Video zu „Despacito“ als meistaufgerufenes Youtube-Video überholt.

„Mit 7,04 Milliarden Youtube-Aufrufen schwimmt Baby Shark an die Spitze von Youtube“, teilte Pingfong, eine Bildungsmarke der südkoreanischen Unterhaltungsfirma SmartStudy am Montag in den sozialen Medien mit. Die Version des Lieds, das auf einen traditionellen Kinderreim zurückgehe, sei damit offiziell das am meisten angeschaute Video in der Geschichte von YouTube.