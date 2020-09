Ausgewandertes Royal-Paar : Harry und Meghan räumen mit Gerüchten um Netflix-Reality-Serie auf

London/ Los Angeles Das wäre für viele Royal-Fans ein absolutes Muss. Eine mögliche Doku über die nach Kalifornien und Kanada ausgewanderten Harry und Meghan. Jetzt hat sich eine Sprecherin zu den Netflix-Gerüchten geäußert.

Prinz Harry und seine Frau Meghan haben Gerüchte über eine Reality-Serie aus ihrem Privatleben dementiert. „Der Herzog und die Herzogin nehmen an keinerlei Reality-Shows teil“, sagte der Sprecher des Paares am Montag der Deutschen Presse-Agentur in London. Die britische „Sun“ hatte zuvor berichtet, Harry (36) und Meghan (39) wollten als Teil ihres Netflix-Deals in einer Reality-Serie Einblick in ihr Leben geben und sich dafür drei Monate lang von Kameras begleiten lassen.