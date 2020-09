Marcel Eris : Twitch-Star MontanaBlack wegen Sexismus gesperrt

Berlin/Malta Spannen vom Balkon und sexistische Kommentare auf der Straße: Marcel Eris darf bei Twitch vorerst nicht mehr streamen. Auf Twitter gelobt er Besserung - Teile seiner Community haben da wenig Hoffnung.

In einem Video filmt er auf der Straße und kommentiert das Aussehen der Frauen unter anderem mit Grunz-Lauten. In einem anderen fotografiert er vom Balkon seines Hotelzimmers eine in der Ferne posierende Frau und kommentiert ihren Körper mit derben Sprüchen. „Ja, guck doch mal hier her. Komm mal runter hier auf mein Zimmer, ich hab noch ein Bettchen frei“, protzt er anschließend und endet mit „Spaß beiseite“ - ist das noch Spaß?