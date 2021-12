Trotz Pandemie : Die Deutschen wollen Optimisten bleiben

Hamburg Bald zwei Jahre Pandemie, doch mehr als die Hälfte der Deutschen bleibt laut einer Umfrage optimistisch. Statt „Wir schaffen das“ sagten sich die Menschen: „Wir wollen es“, analysiert Zukunftsforscher Opaschowski.

Auch in der andauernden Corona-Pandemie wollen sich die Deutschen ihren Optimismus bewahren. So interpretiert der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski (80) die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, wonach 53 Prozent der Befragten dem kommenden Jahr mit großer Zuversicht entgegensehen. Vor einem Jahr hatten sich 56 Prozent mit Blick auf 2021 so geäußert. Unter den Ostdeutschen ist der Optimismus geringer verbreitet. Nur 50 Prozent erwarten bessere Zeiten, gegen 54 Prozent bei den Westdeutschen. Und nicht alle Ostdeutschen trauen ihrem eigenen Optimismus: Lediglich 43 Prozent von ihnen stimmten der Aussage zu, dass das kommende Jahr besser als das zu Ende gehende werde. Bei den Westdeutschen teilen 57 Prozent diese Ansicht.